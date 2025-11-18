به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استاندار گفت: انتخابات شوراها باید بر محور منافع روزمره مردم و مدیریت شهری تبیین شود.



درویشی با تأکید بر لزوم تقویت احساس تأثیرگذاری مردم در انتخابات شوراها، خواستار تغییر نگاه ساده و کلیشه‌ای به مشارکت انتخاباتی شد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید در راستای اقناع‌سازی گروه‌های مختلف و افزایش رضایتمندی عمومی وارد عمل شوند.

ایوب درویشی، درنخستین نشست میز مشارکت ستاد و در ششمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان که با حضور اعضا ستاد و فرمانداران به صورت وبینار برگزار شد، با بیان اینکه انتخابات باید با زندگی روزمره مردم از جمله مسائل شهری و امور فرهنگی مرتبط دانسته شود، گفت : انتخابات شوراها رویکردی معطوف به منافع روزمره مردم و مدیریت شهرها و روستاها دارد.