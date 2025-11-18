در آستانه کنگره ملی یک هزار و ۴۰۰ شهید مراغه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اجلاسیه ۱۷۷ شهید معلم و دانش آموز در قالب برنامه‌های هنری و فرهنگی برگزار شد.

امام جمعه مراغه گفت:بیداری جوانان بیشتر از هر چیزی اهمتی دارد چراکه دشمن ذهن و فکر جوانان ایران اسلامی را نشانه رفته است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده

امام جمعه مراغه با اشاره به رشادت‌های جوانان دوران دفاع مقدس گفت، دانش آموزان جوانان دوران دفاع مقدس را الگوی زندگی و آینده خود قرار دهند.

سخنرانی، سرود، نمایش، مقاله از برنامه‌های این اجلاسیه در بزرگداشت یاد و خاطره شهدای معلم و دانش آموز مراغه بود.

در اجلاسیه از خانواده‌ها شهدای معلم و دانش آموز مراغه تجلیل و قدردانی شد.

مردم شهید پرور مراغه در طول دوران دفاع مقدس ۱۶۱ دانش آموز و ۱۶ معلم شهید تقدیم دفاع از ایران اسلامی کرده‌اند.