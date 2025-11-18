اجلاسیه ۱۷۷ شهید معلم و دانش آموز در مراغه
در آستانه کنگره ملی یک هزار و ۴۰۰ شهید مراغه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اجلاسیه ۱۷۷ شهید معلم و دانش آموز در قالب برنامههای هنری و فرهنگی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه گفت:بیداری جوانان بیشتر از هر چیزی اهمتی دارد چراکه دشمن ذهن و فکر جوانان ایران اسلامی را نشانه رفته است.
امام جمعه مراغه با اشاره به رشادتهای جوانان دوران دفاع مقدس گفت، دانش آموزان جوانان دوران دفاع مقدس را الگوی زندگی و آینده خود قرار دهند.
سخنرانی، سرود، نمایش، مقاله از برنامههای این اجلاسیه در بزرگداشت یاد و خاطره شهدای معلم و دانش آموز مراغه بود.
در اجلاسیه از خانوادهها شهدای معلم و دانش آموز مراغه تجلیل و قدردانی شد.
مردم شهید پرور مراغه در طول دوران دفاع مقدس ۱۶۱ دانش آموز و ۱۶ معلم شهید تقدیم دفاع از ایران اسلامی کردهاند.