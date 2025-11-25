به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه چهارم آذر ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

شاهرود:

-شهرک دانشگاه خیابان پژوهش کوچه بیستم از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰

مهدیشهر:

-شهرک خاتم، مسکن ملی مهدیشهر ازساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰

گرمسار:

-خیابان نصرالله حکیم از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰