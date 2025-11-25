پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه چهارم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه چهارم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
شاهرود:
-شهرک دانشگاه خیابان پژوهش کوچه بیستم از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰
مهدیشهر:
-شهرک خاتم، مسکن ملی مهدیشهر ازساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
گرمسار:
-خیابان نصرالله حکیم از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰