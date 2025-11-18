به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری دوشنبه شب در گفت‌وگوی خبری با رسانه ملی با اشاره به نقش عبوری خراسان شمالی در مسیر زائران رضوی گفت: سالانه ۲۰ میلیون زائر امام رضا (ع) از استان عبور می‌کنند و هدف ما این بود که خراسان شمالی فقط یک مسیر گذر نباشد و به همین دلیل توسعه زیرساخت‌های گردشگری و طرح‌های مرتبط در اولویت قرار گرفت.

وی ادامه داد: در سطح استان ۲۷ طرح ملی فعال است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۰ درصد و اعتبارات هزینه‌ای ۵۷ درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: همچنین در سفر رئیس‌جمهور هشت همت برای تکمیل زیرساخت‌ها اختصاص یافت که تاکنون ۶۰ درصد آن محقق شده است. این اعتبارات برای دوره سه‌ساله پیش‌بینی شده و بخش باقیمانده نیز در زمان مقرر تخصیص خواهد یافت.

برنامه‌های مدیریت آب و کاهش وابستگی به منابع زیرزمینی

استاندار خراسان شمالی با اشاره به وضعیت منابع آبی در استان گفت: مصرف سالانه آب استان ۹۸۸ میلیون متر مکعب است که ۱۰ درصد آن شرب و ۸۸ درصد در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

وی عنوان کرد: با توجه به قرار گرفتن استان در میان چهار استان کم‌بارش کشور و کاهش ذخایر سد‌ها به ۲۸ میلیون متر مکعب، ناچاریم وابستگی به آب زیرزمینی را کاهش دهیم.

نوری افزود: پنج میلیون متر مکعب پساب تصفیه‌شده بجنورد به پتروشیمی اختصاص یافت و اجازه ندادیم نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان و صنایع فولادی اسفراین از آب زیرزمینی استفاده کنند وآلومینای جاجرم نیز مکلف به استفاده از پساب تصفیه‌شده گرمه و جاجرم شده است.

نوری از طرح انتقال آب سرانی به‌عنوان پروژه‌ای راهبردی یاد کرد و گفت: این طرح با ظرفیت ۵۰ میلیون متر مکعب آب، نیاز بخش مهمی از شهر‌های استان را تأمین خواهد کرد وعملیات حفر چاه و لوله‌گذاری آغاز شده و تلاش داریم فاز نخست آن تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: باید اعتبارات به‌صورت شفاف و دقیق به مناطق مختلف تخصیص یابد و شاخص‌ها و اولویت‌ها به‌صورت متوازن تغییر کنند.

در این راستا، از نظرات کارشناسان دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران بهره گرفته شده و در نهایت، سند توسعه استان بر پایه برنامه هفتم توسعه تدوین شده است.

وی گفت: شهرستان‌های محروم پس از بازبینی معیار‌های توزیع اعتبارات بودجه آنها پنج برابر یا سه برابر شد.

بهمن نوری خاطر نشان کرد: بودجه شهرستان مرزی راز و جرگلان سه برابر شد و شهرستان جدید بام و صفی آباد نیز پنج برابر شد و ما توانستیم تعادل و توازن را در شهرستان‌های خراسان شمالی برقرار کنیم و به نوعی نظام توزیع بوجه در شهرستان‌ها متعادل شد.