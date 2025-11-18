وجود بیش از ۶۰ هزار جانباز شیمیایی در کشور
مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: حدود ۷۰ هزار جانباز شیمیایی در کشور شناسایی شده که بیش از ۶۰ هزار نفر در قید حیاتاند.
رحیم نریمانی با اشاره اقدامات حقوقی انجام شده برای احقاق حق جانبازان شیمیایی در مجامع بین المللی افزود: بنیاد شهید با برگزاری نخستین همایش بین المللی نفسهای سوخته که امروز در دهکده نشاط تهران برگزار میشود. دیپلماسی ایثار و همچنین موضوع احقاق حق جانبازان شیمیایی در مجامع بین المللی را پیگیری خواهد کرد.
به گفته وی همایش بین المللی نفسهای سوخته آمادگی برای حضور در کنفرانس کشورهای عضو سازمان منع سلاحهای شیمیایی در هلند و پیگیری دعوای حقوقی جانبازان شیمیایی خواهد بود.
مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین گفت: علاوه بر برگزاری همایش، نمایندگان چندین تشکل به صورت مستمر در سازمانهای بین المللی، موضوعات حقوقی جانبازان شیمیایی را پیگیری میکنند.
او افزود: رسیدگی به سبک زندگی و برگزاری دورههای آموزشی برای خانوادههای جانبازان از دیگر برنامههای بنیاد شهید برای این عزیزان است.
نریمانی درباره برنامههای جنبی نخستین همایش بین المللی نفسهای سوخته نیز افزود: امروز در این همایش از دو سمفونی سردشت و نفسهای سوخته با حضور رئیس بنیاد شهید، وزیر امور خارجه و مسوولان حقوقی دولت رونمایی خواهد شد.