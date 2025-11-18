به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، نخستین اجلاس استانداران کشور‌های حاشیه خزر به مدت دو روز، از ساعتی دیگر در تالار مرکزی شهر رشت برگزار خواهد شد.

نمایندگان و مقامات کشور‌های روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و همچنین استانداران استان‌های ساحلی کشور از جمله گلستان، مازندران، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر در گیلان حضور دارند و این اجلاس بستری ارزشمند برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و بندری میان کشور‌های حاشیه دریای کاسپین است.

مراسم افتتاحیه از ساعت ۹ صبح امروز در تالار مرکزی رشت برگزار می‌شود و مراسم اختتامیه فردا برگزار خواهد شد و در این اجلاس دو روزه نمایندگان، مقامات و استانداران استان‌های ساحلی کشور‌های حاشیه دریای کاسپین با هم دیدار و گفت‌و‌گو، تبادل تجربه و هم افزایی مختلف خواهند داد.

موضوع و سرفصل این اجلاس بین المللی حول ۳ محور «توسعه مراودات تجاری، گردشگری»، «رفع مشکلات زیست محیطی دریای کاسپین» و «توسعه تعاملات اقتصادی و سیاسی» است.

در این اجلاس بین المللی ۳ پنل تخصصی با عنوان‌های: «اقتصاد، سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای»، «محیط زیست، شیلات و احیای زیست بوم دریای خزر» و «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال و جنوب» هم ارائه می‌شود.

همچنین نمایشگاه بین المللی تجارت با کشور‌های حاشیه دریای کاسپین با عنوان «کاسپین اکسپو ۲۰۲۵» از ۲۷ تا ۳۰ آبان در منطقه آزاد انزلی برگزار می‌شود.

این نمایشگاه هم فرصتی برای گسترش روابط تجاری با کشور‌های حاشیه دریای کاسپین است.

بیشتر بخوانید: ورود مقامات به گیلان برای شرکت در اجلاس خزر