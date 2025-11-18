خیابان‌های معلم ۴۷ تا ۵۱ ، پرستار و جماران۳ در شهر بیرجند به نقاط تحت پوشش اینترنت پرسرعت فیبر نوری (FTTH) افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوب گفت: با توجه به افزایش استفاده از اینترنت در شرایط کنونی و احساس نیاز مشترکان به افزایش کیفیت و کمیت پهنای باند، استفاده از فناوری‌های ارتباطی نوین نظیر اتصال منازل و مشاغل به شبکه فیبر نوری مخابرات یا فناوری FTTH امری ضروری به نظر می‌رسد و در همین راستا، عملیات واگذاری اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری در نقاطی جدید از شهر بیرجند آغاز شده است.

میری افزود: با همت و تلاش کارشناسان مخابرات منطقه خراسان جنوبی، خیابان‌های معلم ۴۷ تا ۵۱، جماران۳ و خیابان پرستار – پردیس (حدفاصل خیابان زکزیا ضلع جنوبی تا پرستار ۱۲ ضلع شمالی) در شهر بیرجند به نقاط تحت پوشش اینترنت پرسرعت فیبر نوری (FTTH) افزوده شد.