سازمان همکاری اسلامی، اقدام شهرکنشینان صهیونیست در آتشزدن مسجدی در کرانه باختری را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان همکاری اسلامی اقدام تروریستی آتشسوزی عمدی گروههای افراطی شهرکنشین برضد مسجدی در استان سلفیت در شمال کرانه باختری اشغالی را با شدیدترین لحن محکوم کرد.
سازمان همکاری اسلامی در بیانیهای تأکید کرد: این اقدام جنایتکارانه، تحریک آشکار احساسات مسلمانان در سراسر جهان و حمله به مقدسات اماکن عبادی است که نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه و کنوانسیونهای ژنو محسوب میشود.
این سازمان درباره تشدید خطرناک و نظاممند حملات و جنایاتی که شهرکنشینان افراطی، تحت حمایت و پشتیبانی نیروهای اشغالگر اسرائیلی، در سراسر کرانه باختری اشغالی انجام میشود، هشدار داد.
سازمان همکاری اسلامی همچنین اعلام کرد: این حملات نتیجه مستقیم سیاستهای تحریک، افراطگرایی، نژادپرستی و پاکسازی قومی علیه ملت فلسطین است.
این سازمان از جامعه بینالمللی خواست تا برای اطمینان از پاسخگو بودن همه عاملان این جنایات، پایان دادن به مصونیت اشغالگران و جرمانگاری توهین به ادیان و هتک حرمت اماکن مقدس، اقدامی انجام دهد.
شهرکنشینان صهیونیست مسجد الحجه حمیده، واقع در شمال غربی سلفیت در کرانه باختری را به آتش کشیدند و شعارهای نژادپرستانه خصمانه علیه اعراب و مسلمانان نوشتند.
وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین نیز این جنایت را محکوم کرد؛ جنایتی که به وضوح نشاندهنده وحشیگری ماشین تحریک نژادپرستانه صهیونیستی در حملات خود به اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در فلسطین است.
این وزارتخانه افزود: این جنایت، حملهای آشکار به مسلمانان و احساسات مذهبی آنهاست.