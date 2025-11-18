پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان: با اجرای کامل برنامه بهسازی موتورخانهها و ارتقای شاخصهای بهرهوری، مصرف گاز مشترکان تحت پوشش این طرح ۹ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان، مجید مهربد با اعلام آمادگی شرکت گاز استان سمنان برای اجرای برنامه زمستانه بهسازی موتورخانهها و ارتقای شاخصهای گفت: امسال شاخص نسبت انرژی ساختمانهای اداری با کاهش ۲.۳۸ درصدی بهبود یافت و با بهینهسازی ۱۹۳ واحد معادل موتورخانه در برابر ۱۶۰ واحد هدفگذاریشده، مصرف گاز مشترکان تحت پوشش این طرح ۹ درصد کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: این دستاوردها در کنار افزایش ۵.۱ درصدی سهم گاز طبیعی در سبد انرژی استان سمنان، نشاندهنده موفقیت حرکت هدفمند مصرف ایمن، استاندارد و مبتنی بر مدیریت سبز در این استان است.
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز روزهای سرد، رعایت الزامات ایمنی در موتورخانهها، سرویس بهموقع تجهیزات گرمایشی، و مدیریت مصرف گاز در کنار اجرای برنامههای بهرهوری، مسیر پایداری انرژی استان را مطمئنتر از گذشته خواهد کرد.
مهربد با اشاره به نقش آگاهیبخشی زمستانی در کاهش مصرف و افزایش ایمنی گفت: اجرای دورههای آموزشی، اطلاعرسانی گسترده در مدارس و دستگاههای اجرایی، همکاری در دوره استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ و ارائه راهکارهای صرفهجویی به کارکنان از جمله اقداماتی است که زمینه ورود ایمنتر به زمستان را در حوزه مصرف گاز فراهم می کند.
وی همچنین از برنامههای تکمیلی اطلاعرسانی برای فصل سرد خبر داد و گفت: نصب برچسبهای انرژی، ارائه هشدارهای مرتبط با استفاده ایمن از تجهیزات گرمایشی، و ترویج استفاده از نور طبیعی و مدیریت مصرف برق در ساختمانها از اقدامات تکمیلی است که در کنار بهسازی موتورخانهها، دوگانهی مصرف ایمن و مصرف بهینه را تقویت میکند.