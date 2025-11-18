معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از فعالیت ۳۵۰ اردوگاه دانش آموزی در کشور برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان خبرداد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ صادق حسین‌زاده ملکی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر بودجه اردوگاه‌های دانش آموزی به طور کامل تامین شود، می‌تواند فرصت جذاب و دلنشین برای دانش آموزان فراهم کند.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش افزود: در صورت تجهیز و مناسب سازی اردوگاه‌های دانش آموزی هم امکان برگزاری اردو‌های پرنشاط فراهم و هم سلامت و امنیت اردو‌ها بهترمحقق خواهدشد.

حسین زاده ملکی گفت: حدود یک همت برای فعالیت پرورشی دانش آموزان در نظر گرفته شده است که بخش ناچیزی به برگزاری اردویی دانش آموزی تعلق می‌گیرد.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش یاد آور شد : تامین برخی از محصولات برای برگزاری اردو‌های دانش آموزی را واقفان بر عهده گرفته‌اند که در اختیار مدارس قرار می‌گیرد.

به گفته ملکی، سامانه اردویی در حال راه اندازی است تا اطلاعات دقیق‌تر برای تسهیل گری برگزاری اردوها فراهم شود. وی گفت: برای برگزاری اردو‌های دانش آموزی با کیفیت در مرحله نخست باید فرایند‌های اردویی تسهیل شود.

رعایت دستوالعمل‌های بسیار دقیق، حساب شده و سختگیرانه امنیتی و حمایتی دانش آموزان نیز باید در برگزاری اردوهای دانش آموزی در نظر گرفته شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش درباره هزینه‌های بالای اردو‌های دانش آموزی افزود: سرانه پرورشی وقتی کافی نباشد مدارس مجبورند، هزینه برگزاری اردو را از دانش آموزان تهیه کنند.