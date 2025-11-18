به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر فیروزآباد گفت: با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، این جمعیت با مشارکت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان، به ۵۰ نفر در روستای لهراسب خدمات رایگان پزشکی ارائه دادند.

سیدسجاد فالی افزود: معاینه رایگان، روانشناسی، سنجش فشار و قندخون، تست بینایی سنجی و آموزش کمک‌های اولیه از خدماتی بود که شهروندان از آن بهره‌مند شدند.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.