به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، امیر برومند اظهار داشت: در سال گذشته ۳۴۰ میلیارد ریال کمک خیرین برای ساخت مسکن محرومان جذب و ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره تسهیلات بهسازی روستایی به ارزش ۵.۵ همت منعقد شده، رقمی که معادل چهار سال عملکرد معمول در این حوزه است.

وی اضافه کرد: همچنین پنج هزار سهمیه جدید تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی به استان تخصیص یافته است.

برومند بیان کرد: اجرای ۵۰۰ واحد مسکن محرومان با اعتبار هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال در دست انجام است و نرخ مقاوم‌سازی واحد‌های روستایی استان به ۷۰ درصد رسیده که بوشهر را در جایگاه چهارم کشور قرار داده است.

وی افزود: تفاهم‌نامه ساخت ۲ هزار و ۵۱ واحد مددجویی و هزار و ۷۲۳ واحد اقشار کم‌درآمد منعقد شده و برای امسال نیز ۲۵۰ واحد مسکن محرومان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بیان کرد: همچنین ۶۶۰ واحد مسکن برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران با اعتبار هزار میلیارد ریال در دست اقدام است.