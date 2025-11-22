فروشنده برنج تقلبی در زنجان به دلیل عرضه برنج پاکستانی به‌جای ایرانی، به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از جریمه نقدی، فروشنده‌ای که برنج پاکستانی را به جای برنج ایرانی می‌فروخت در زنجان خبر داد.

رضا مظفری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان اظهار کرد: یکی از شعب بدوی تعزیرات حکومتی زنجان به پرونده تقلب در فروش برنج رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده مبنی بر فروش برنج پاکستانی به نام برنج ایرانی و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داده و به مبلغ ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلبون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وی ادامه داد: بازرسان جهاد کشاورزی گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات ارسال کرده بودند.