به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فیلم "کد ۱۳۳" با محوریت مقابله رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا با گروهک‌های نفوذی در مرز شمال‌غرب کشور، در مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در مازندران اکران شد.

نماینده ولی فقیه در مازندران در مراسم اکران فیلم کد ۱۳۳ گفت: ویژه نامیدن لشکر ویژه ۲۵ کربلا مازندران معنا دارد، مازندران به صورت ویژه هم در دفاع مقدس و هم در دفاع حرم ظهور و بروز ویژه‌ای داشت.

آیت الله محمدی لائینی دفاع مقدس را گمنام خواند و افزود: هنوز دنیا و برخی ایرانی‌ها نمی‌دانند رزمندگان ما چه افتخاری در دفاع مقدس آفریدند.

وی ادامه داد: ما نیاز به یک تبیین دیگر داریم تا زوایای ناشناخته این ایثار و دفاع را با زبان هنر و زبان قلم بازگو کنیم، این حق شهیدان، جانبازان و ایثارگران بر ما است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن اشاره به سخنان فرمانده اسبق سنتکام که جنگ هشت‌ساله را شبیه جنگ جهانی اول دانست و به عظمت دفاع ایرانیان اعتراف کرد، گفت: آنچه تاکنون از دفاع مقدس گفته شده، یک از هزار است و یک جهاد تبیین عظیمی می‌خواهد که این دفاع مقدس و خاطرات آن بیان شود.

نماینده ولی فقیه از پویش حمایت از زندانیان به عنوان یک ایثار و جهاد دیگر تقدیر کرده و بر حفظ کرامت خانواده‌های زندانیان که بسیاری از آنها درگیر جرائم غیرعمد یا شرایط پیش‌آمده هستند، تأکید کرد.

امام جمعه مرکز استان با بیان اینکه پویش حمایت از زندانیان هم یک جهاد و ایثار است، گفت: خانواده‌های زندانیان محروم مظلوم هستند و باید کرامتشان حفظ شود

همزمان با نمایش فیلم کد ۱۳۳ پویشی مردمی برای حمایت از خانواده زندانیان استان مازندران نیز راه اندازی شد

در خلاصه داستان «کد ۱۳۳» آمده است یک تیم، یک مأموریت و هزار خطر پشت هر نفس؛ فیلمی از دل شمال با داستانی از مرز شمال‌غرب کشور

در این فیلم جمعی از بازیگران شناخته‌شده از جمله علیرام نورایی، سید جواد هاشمی، انوش معظمی، امید برزگر، دانیال عباسی، نوید خدام عباسی، مجتبی برومندیان، محمد دامچی، علیرضا مهراد، سید عرفان حسینی، امیرحسین عباس‌زاده و امیرحسین رحیمی حضور دارند.

اکران عمومی فیلم نیمه‌بلند کد ۱۳۳ از دیشب در سینما‌های مازندران آغاز شد و بلیت آن از طریق سایت ایران‌اجرا به نشانی اینترنتی iranejra.com قابل تهیه است.