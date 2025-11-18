پخش زنده
افزون بر ۳۰ اصله درخت ارس و بیش از ۳۵ هکتار از منطقه حفاظتشده قرچقه قوچان در آتش سوخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره محیطزیست شهرستان قوچان گفت: این حریق از عصر روز یکشنبه ۲۵ آبان، آغاز شد و خسارت گستردهای را به محیط زیست منطقه وارد کرد.
اصلاحی یادآور شد: با اعلام شاهدان محلی مبنی بر وقوع آتشسوزی در قرچقه، موضوع بلافاصله به ستاد بحران شهرستان، فرماندار قوچان و ادارهکل محیط زیست خراسان رضوی اطلاع داده و مهار آتش سوزی با کمک مردم و نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست منطقه آغاز شد.
وی ادامه داد: نیروهای محیطزیست به همراه اهالی منطقه در ساعات اولیه در محل حاضر شدند، اما اطفای حریق تا پاسی از شب ادامه داشت.
به گفته او، عملیات مهار آتش در روز بعد (دوشنبه، ۲۶ آبان) نیز با کمک مردم منطقه، همکاران منابع طبیعی شهرستان فاروج (استان خراسان شمالی) و نیروهای محیط زیست ادامه یافت و سرانجام آتش مهار شد.
رئیس اداره محیطزیست شهرستان قوچان اظهار کرد: در این آتشسوزی بیش از ۳۰ اصله درخت ارس در آتش سوخت و وسعتی بالغ بر ۳۵ هکتار از مراتع از بین رفت.
اصلاحی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، افزود: نداشتن بارندگی، خشکسالی و خشک بودن علفها از عوامل مؤثر در گسترش سریع آتش بوده است.