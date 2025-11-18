به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) کاشان گفت: ۲۵ واحد از این واحد‌های مسکونی برای مددجویان تا پایان آذر به آنها واگذار می‌شود.

محسن حمیدی افزود: از ابتدای امسال ۴۰ نفر برای دریافت ودیعه مسکن به بانک معرفی شده‌اند و ۲۹ نفر ۲۹ میلیارد ریال دریافت کرده‌اند.

وی همچنین از اهدای ۱۹ سری جهیزیه به زوج‌های جوان و تهیه ۱۳۳ قلم کالای اساسی بر اساس نیازسنجی خبر داد و افزود: این جهیزیه‌ها شامل یخچال فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جارو برقی، تلویزیون و فرش است.