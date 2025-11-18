مدیر عامل کشتیرانی دریای خزر گفت: این اجلاس فرصتی است تا گیلان به دروازه تبادلات سیاسی و اقتصادی شمال کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کامبیز جهانبانی مدیر عامل کشتیرانی دریای خزر دیشب در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه نخستین بار است که اجلاس بین المللی استان‌ها و کشور‌های حاشیه خزر برگزار می‌شود گفت: این اجلاس ابتکار استاندار گیلان است و می‌تواند فرصتی برای تبدیل شدن استان گیلان به دروازه تبادلات سیاسی و اقتصادی شمال کشور باشد.

وی با اشاره به توسعه صنعت کشتیرانی در دریای خزر گفت: ۴۰ سال قبل کشتیرانی در دریای خزر با یک کشتی آغاز شد و امروز ۱۱۰ فروند کشتی تجاری در دریای خزر تردد می‌کنند.

مدیر عامل کشتیرانی دریای خزر در ادامه این گفت‌و‌گو گفت: شمال کشور ۶ بندر فعال وجود دارد که ۳ بندر آن در استان گیلان واقع است.

کامبیز جهانبانی گفت: ۸۰ درصد تجارت در دنیا در دریای خزر انجام می‌شود و در ایران هم ۸ تا ۹ میلیون تن کالا در بنادر شمال کشور جابجام می‌شود که باید از این اجلاس برای توسعه تجارت بهره ببریم.

مدیر عامل کشتیرانی دریای خزر با اشاره به اینکه تجارت بازار‌های روسیه در حال حاضر سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است گفت: سهم ایران از این بازار فقط ۳ میلیارد دلار یعنی کمتر از نیم درصد است و از آنجایی که ایران به تولیدات کشور روسیه و این کشور به تولیدات ایران به ویژه محصولات کشاورزی گیلان نیاز دارد، این اجلاس می‌تواند سبب افزایش سهم ایران در بازار روسیه شود.