به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس هیات تنیس روی میز استان اصفهان گفت: در این دوره از مسابقات آزاد، بازیکنانی از شهرستان‌های اصفهان، درچه، کاشان، خمینی شهر، برخوار، لنجان، نطنز، نجف آباد، گلپایگان و بادرود به صورت دوره‌ای و حذفی به رقابت پرداختند.

مهدی تکابی افزود: فرزاد دهقانی از روستای اَریسمان بخش بادرود، قهرمان دور دوم مسابقات هوپس پسر استان اصفهان شد.

وی با بیان اینکه در مسابقات دسته یک، هشت بازیکن بصورت دوره‌ای، پس از انجام ۲۸ مسابقه نفرات برتر مشخص شدندگفت: فرزاد دهقانی از بادرود، محمدطا‌ها کریمی زاده از اصفهان، حسام حری از نجف آباد و یاسین خوشرو از اصفهان به ترتیب مقام‌های اول تا چهارم این مسابقات شدند.

تکابی گفت: همچنین یاسین حاج نوروزعلی، سیدنوید حسینی زادگان، امیرمحمد دادخواه و سیدنیما حسینی با کسب عناوین پنجم تا هشتم از دسته یک حذف شدند.

قضاوت این دوره از مسابقات را کریم یوسفی، مرتضی خوشرو، مهرشاد یراقی، امیرسلیمانی، علیرضا دادجو و امیرسعیدی به عنوان داور، حمید مجیدی به عنوان سرداور برعهده داشتند.