پخش زنده
امروز: -
امروز در نیمه غربی خلیج فارس وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی سبب مواج شدن دریا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز آسمان صاف تا کمی ابری همراه با گذر ابر و در مناطق غربی و جنوبی جزایر کیش و لاوان و فراساحل غرب تنگه هرمز با افزایش سرعت باد پیشبینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا در محدوده تنگه هرمز و دریای عمان آرام و برای رفت و آمدهای دریایی مساعد است، اما در نیمه غربی خلیج فارس، فراساحل غرب تنگه هرمز و مناطق غربی و جنوبی جزایر کیش و لاوان، مواج خواهد بود.
بیشتر بخوانید: پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۶ آبان ماه
وی توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناورها در بنادرغربی استان صورت پذیرد و شناورهای تجاری از رفت و آمد به استانهای خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.
به لحاظ دمایی از فردا تا پایان هفته با کاهش رطوبت نسبی هوا، افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه در نیمه شرقی استان پیش بینی میشود.