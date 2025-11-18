پخش زنده
استاندار تهران مردم را دقیقترین راهنمای مسئولان در شناسایی مشکلات و تعیین اولویتهای توسعهای دانست و بر ضرورت تدوین طرحهای هادی ۱۳ روستای بخش کن، تاکید کرد و گفت: مسئولان قوانین را به نفع مردم تفسیر کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان شامگاه دوشنبه در جریان بازدید از روستاهای بخش کن و با حضور در مسجد جامع ابوذر سولقان، با بیان اینکه بهترین تشخیصدهندگان مشکلات، خود مردم هستند، حضور مسئولان در میان جامعه را ضروری دانست و تأکید کرد: برنامهریزی توسعهای استان باید مبتنی بر مسائل واقعی مردم و تعیین اولویتها باشد.
وی با اشاره به بازدید از اکثر شهرستانهای استان طی ماههای گذشته افزود: با وجود خدمات گسترده، هنوز فاصلههایی در حوزههای آموزشی، بهداشتی، آب، ورزشی و رفاهی وجود دارد که باید کاهش یابد تا توسعه استان تهران متوازن شود.
استاندار تهران وضعیت سرانه آموزشی استان را نامطلوب خواند و از ارتقای جایگاه تهران در نهضت مدرسهسازی خبر داد و بیان کرد: در یک سال گذشته ۱۵۰۰ کلاس درس ساخته شده و ۳۰۰۰ کلاس دیگر در دست اجراست، امسال آغاز سال تحصیلی بدون بحران کمبود مدرسه انجام شد.
معتمدیان همچنین با انتقاد از مشکلات زیرساختی در روستاهای بخش کن اعلام کرد: روستاهایی با ظرفیت گردشگری و جمعیت فعال نباید از سرانههای آموزشی، بهداشتی و رفاهی محروم باشند و مدیران استان باید با اولویت، مسائل آب، مدرسه، بهداشت و ایمنی مسیرها را رفع کنند.
وی از بنیاد مسکن خواست طرحهای هادی ۱۳ روستای بخش کن را تا پایان سال بهروزرسانی کند و افزود: مشکل اصلی ساخت مدرسه، کمبود زمین است و دستگاهها نباید نگاه انتفاعی داشته باشند.
استاندار تهران همچنین بر ضرورت بهبود ایمنی محورهای پرتردد بخش کن، توسعه تعریض راهها و ساماندهی نقاط حادثهخیز تأکید کرد.
وی در بخش دیگری با اشاره به مشکلات فروش محصولات کشاورزی اعلام کرد غرفههای فروش مستقیم محصولات باغی در کنار روستاها ایجاد میشود تا کشاورزان از سود واقعی بهرهمند شوند و واحدهای کوچک فرآوری محصولات کشاورزی نیز حمایت خواهند شد.
معتمدیان ضمن انتقاد از سختگیریهای بیمورد برخی دستگاهها بیان کرد: قانون باید به نفع مردم تفسیر شود، اما با ساختوساز غیرمجاز گسترده نیز برخورد اصولی ادامه خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: همه مصوبات این سفر بهصورت کارشناسی تدوین و به طور مستمر پیگیری میشود تا در سفرهای بعدی گزارش اقدامات انجامشده ارائه شود.