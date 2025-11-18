پخش زنده
موزه «باغ زرشک» اصفهان زمستان امسال افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان با بیان اینکه بخش عمده عملیات مرمتی، تأسیساتی و تغییر کاربری عمارت تاریخی باغ زرشک به پایان رسیده گفت: مقرر شد این موزه تخصصی مدیریت شهری در زمستان ۱۴۰۴ بهطور کامل افتتاح شود.
حسین کارگرافزود: پیشنهاد مدیریت شهری، علاوه بر ساختمان، عرصه باغ نیز برای طراحی و ایجاد موزه پیشبینی شده و نورپردازی، بهروزرسانی سیستم گرمایش و سرمایش و تغییر کاربری برخی فضاهای داخلی طبق برنامه انجام شد.
وی گفت: عملیات کفسازی عرصه برای اجرای گالری باغهای جنوبی و شمالی، احداث مسیرهای شیب برداری و مناسبسازی فضا برای معلولان هم در دست اجراست.
عمارت باغ زرشک، اثری متعلق به دوران پهلوی اول و در محل قرارگیری باغی صفوی به همین نام بنا شده است. این عمارت در زمان حاضر توسط شهرداری اصفهان مدیریت میشود.