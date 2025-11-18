به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس کتابخانه امام رضا (ع) تربت‌حیدریه گفت: شش ایستگاه مطالعاتی روستایی در این شهرستان زیر پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و کتاب‌ها در سه رده کودک و نوجوان، جوانان و خانواده توزیع می‌شود.

سید حامد جعفری افزود: پنج مرکز از مناطق محروم تربت‌حیدریه پایش و نیازسنجی شده‌اند،«طبق درخواست‌ها، برای هر مرکز حدود ۲۰۰ جلد کتاب در سه پایه کودک و نوجوان، جوانان و خانواده آماده کرده‌ایم که به روستا‌ها اهدا می‌شود. این کتاب‌ها جدید هستند و عمدتاً از تولیدات انتشارات به‌نشر هستند

او با اشاره به فعالیت شبکه مطالعاتی روستا‌ها افزود: در حال حاضر شش ایستگاه مطالعاتی در روستا‌های *صنوبر، منظر، اسفیوخ، محمدآباد آستانه، کدکن و شترخسب فعال است و در هفته کتاب نیز ششمین ایستگاه به‌صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

رئیس کتابخانه امام رضا (ع) با تأکید بر اینکه نیاز‌های فرهنگی هر روستا به‌صورت جداگانه بررسی شده، گفت: مطابق ظرفیت و درخواست هر مرکز، مجموعه کتاب‌ها تهیه و اهدا می‌شود.