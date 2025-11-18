با خروج سامانه بارشی از استان، دمای هوای شهر زنجان نسبت به روز گذشته ۸ درجه کاهش یافت و به منفی ۳ درجه سانتیگراد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان زنجان اعلام کرد با خروج سامانه بارشی از استان، دمای هوای شهر زنجان نسبت به روز گذشته ۸ درجه کاهش یافت و به منفی ۳ درجه سانتیگراد رسید.
قدیمی اظهار کرد: طی روزهای پیشرو، شرایط جوی استان پایدار بوده و آسمان اکثر مناطق صاف خواهد بود؛ هرچند در برخی ساعات وزش باد ملایم پیشبینی میشود. وی افزود: تا پایان هفته جاری بارندگی در استان انتظار نمیرود و سرمای محسوس امروز در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: روند کلی دما در نقاط مختلف استان طی روزهای آینده اندکی افزایشی خواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت دمایی شبانهروز گذشته گفت: روستای خیرآباد با ثبت دمای منفی ۸ درجه سردترین و گیلوان در شهرستان طارم با ۲۴ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند. همچنین دمای فعلی شهر زنجان منفی ۳ درجه گزارش شده که نسبت به مدت مشابه روز گذشته ۸ درجه کاهش داشته است.
قدیمی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، زنجان با حداقل منفی ۳ و حداکثر ۱۲ درجه، خرمدره صفر و ۱۵ درجه، ابهر منفی یک و ۱۸ درجه، قیدار منفی ۲ و ۱۴ درجه، ماهنشان یک و ۱۴ درجه، آببر ۱۰ و ۲۰ درجه، سلطانیه منفی ۳ و ۱۳ درجه و زرینآباد منفی ۳ و ۱۰ درجه را ثبت کردهاند.
استان زنجان دارای ۵۷ ایستگاه هواشناسی است که کارشناسان در چهار ایستگاه بهصورت شبانهروزی و در چهار ایستگاه دیگر بهصورت ۱۲ ساعته مستقر هستند.