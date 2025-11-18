خراسان جنوبی منتخب کشوری طرح مسجد پایگاه قرآن
خراسان جنوبی در آیین اختتامیه مسابقات قرآنی مدها متان منتخب کشوری طرح مسجد پایگاه قرآن شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیر ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان گفت: در آیین اختتامیه مسابقات قرآنی مدها متان که در استان همدان و با حضور مسئولان کشوری برگزار شد، از ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی در طرح ملی مسجد پایگاه قرآن در عرصه مدیریت محافل قرآنی قدردانی شد.
حجت الاسلام محقی افزود: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مساجد باید به پایگاه قرآنی تبدیل شوند، طرح مسجد پایگاه قرآنی در سطح مساجد استان اجرا شد.
وی گفت: ترویج فعالیتهای قرآنی، اُنس جوانان و نوجوانان با قرآن، ترویج معارف قرآنی، ترویج سبک زندگی قرآنی و عمل به دستورات قرآن استعدادیابی قرآنی و هدایت نوجوانان و جوانان به سمت فعالیتهای قرآنی را از دیگر اهداف این طرح است.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان با بیان اینکه ترویج فرهنگ قرآنی و ایجاد انگیزه در بین جوانان و نوجوانان برای حفظ قرآن کریم از اهداف طرح «مسجد پایگاه قرآنی» است، افزود: تاکنون بیش از ۷۰ قاری استان در اجرای طرح مسجد پایگاه قرآنی اعلام آمادگی کردند و در این طرح به صورت هفتگی محافل قرآنی و تلاوت مجلسی قرآن در مساجد برگزار میشود.
حجت الاسلام محقی گفت: کانونهای مجری طرح باید اطلاعات مربوط به برگزاری این دورهها را در سامانه بچههای مسجد به ثبت برسانند.
وی از تولید ۸مستند قرآنی از فعالیتهای پایگاه قرآنی مستقر در کانونهای مساجد استان خبر داد و افزود: تمامی این مستندات از شبکه استانی و رسانه ملی پخش شده است.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰۰ مسجد در سطح استان خراسان جنوبی مجری طرح مسجد پایگاه قرآن هستند، افزود: اهدای کرسی تلاوت به مساجد فعال در طرح ملی مسجدگاه قرآن پایگاه قرآن از دیگر اقدامات ستاد کانونهای مساجد کشور در این طرح است.
حجت الاسلام محقی گفت: برگزاری بیشاز ۵۰ محفل قرآنی با حضور قاریان بین المللی در نقاط مختلف استان نیز از دیگر برنامههای این طرح در سال گذشته بوده است.