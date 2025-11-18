پخش زنده
امروز: -
پویش ملی «من هم تست اچآیوی میدهم» با هدف افزایش آگاهی عمومی و تشخیص زودهنگام مبتلایان، از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر همزمان با سراسر کشور در استان یزد اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از آغاز پویش ملی «من هم تست اچآیوی میدهم» در استان یزد خبر داد و گفت: این برنامه یکماهه با هدف ارتقای سطح آگاهی مردم، شناسایی افراد در معرض خطر و کاهش انگ و تبعیض پیرامون بیماری ایدز برگزار میشود.
دکتر شریفی با اشاره به اینکه بیماری اچآیوی امروز تا حد زیادی قابل کنترل و درمان است، افزود: تشخیص زودهنگام نقش اساسی در کیفیت زندگی بیماران دارد و درمان بهموقع میتواند فرد مبتلا را به زندگی کاملاً طبیعی بازگرداند.
وی اعلام کرد تعدادی از واحدهای بهداشتی و مراکز مشاوره تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد در این مدت، خدمات مشاوره و تست تشخیصی اچآیوی را به صورت رایگان، محرمانه و بدون نیاز به معرفینامه ارائه میکنند.
وی تأکید کرد: در صورت ضرورت، بیماران برای مراحل درمان و خدمات تخصصی به مراکز مربوطه هدایت میشوند و امکانات لازم برای پیگیری درمان در استان یزد کاملاً فراهم است.
دکتر شریفی یادآور شد: ایدز یک بیماری عفونی قابل کنترل است و افراد در صورت درمان بهموقع، میتوانند بدون علائم و عوارض، عمری طبیعی داشته باشند.
معاونت بهداشت در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در این پویش ملی گفت: سلامت جامعه نیازمند آگاهی و همکاری همگانی است. یک تست ساده میتواند گامی مهم برای حفظ سلامت خود و دیگران باشد.
همچنین دکتر شریفی، مراکز ارائهدهنده تست رایگان اچآیوی در یزدرا شامل مرکز خدمات جامع سلامت شاهدیه، مرکز نیکوپور، مرکز اکبری صفائیه، مرکز ملکافضلی، مرکز تیموری حسنآباد، مرکز امامشهر، مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری و پارک آزادگان دانست.