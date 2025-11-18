به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر طرح آبرسانی شهرستان‌های تنکابن، رامسر و عباس‌آباد، پیشرفت طرح ملی آبرسانی غرب مازندران را قابل‌توجه دانست و گفت: این طرح با هدف تأمین نیاز ۱۰ شهر و بیش از ۲۰۰ روستا تا افق ۱۴۲۵ طراحی شده است.

حمیدرضا افقی افزود: بیش از ۶۲۰ هزار نفر از ساکنان این مناطق از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره‌مند‌مند خواهند شد.

او با بیان اینکه طرح‌های تأمین آب آشامیدنی مازندران به ۹ منطقه تقسیم شده است، ادامه داد: برای منطقه اول که شامل سه شهرستان غرب استان می‌شود چهار منبع تأمین آب از سد میجران، تصفیه‌خانه بابل‌سر، رودخانه‌های دو هزار و سه‌هزار و سد هزارود پیش‌بینی شده است

مدیر طرح آبرسانی شهرستان‌های تنکابن، رامسر و عباس‌آباد گفت: مجوز‌های محیط زیست و منابع طبیعی دریافت شد و در فرآیند اجرای طرح، مسیر‌ها اصلاح و حجم برداشت از پوشش گیاهی به یک‌سوم طرح اولیه کاهش یافته است تا کمترین آسیب ممکن به عرصه‌های جنگلی وارد شود.

افقی افزود: پس از تکمیل طرح، ۹۷ درصد جمعیت سه شهرستان تنکابن، رامسر و عباس‌آباد از آب آشامیدنی پایدار برخوردار و تنها در شهرستان تنکابن سالانه ۳۵ میلیون مترمکعب آب رودخانه چشمه‌کیله به شبکه توزیع شرب تزریق می‌شود.