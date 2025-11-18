افزایش مشارکتهای اجتماعی جوانان، هدف محوری در مازندران
نشست هماندیشی اعضای شبکه ایران یاران جوان مازندران و سمنهای جوانان در رامسر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ جلسه هماندیشی و گردهمایی مسئولان سمنها و تشکلهای مردمنهاد جوانان ستاد «ایران یاران جوان» با میزبانی شهرستان رامسر و با حضور مدیرکل مشارکتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، مشاور امور جوانان استاندار، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل، فرماندار رامسر، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، رؤسای ادارات و نهادهای مرتبط و دبیران استانی شبکه در سالن اجتماعات فرمانداری رامسر برگزار شد.
فرماندار رامسر نقش جوانان را در پیشبرد برنامههای توسعهای شهرستان مهم و اثرگذار توصیف کرد و ضمن قدردانی از فعالیتهای شبکه ایران یاران جوان بر لزوم تقویت ارتباط میان دستگاههای اجرایی و سمنهای جوانان و همچنین پیگیری جدی مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان تأکید کرد.
حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران هم با اشاره به اهمیت پرورش ظرفیتهای جوانان در سطح استان، راهاندازی شبکه ایران یاران جوان را از طرحهای هوشمندانه معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دانست.
وی افزود: افزایش مشارکتهای اجتماعی جوانان، هدف محوری این شبکه است و ما در اداره کل ورزش و جوانان مازندران با تمام توان از توسعه شبکه ایران یاران جوان در شهرستانها حمایت میکنیم.
بریمانی همچنین بر ضرورت تعامل ادارات شهرستان با شبکههای جوانان و فراهمسازی بستر مناسب برای حضور پررنگ آنان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.
پس از آن، خاطره کلیبری مدیرکل مشارکتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با تشریح اهداف شبکه ایران یاران جوان، این شبکه را بستری برای همافزایی سمنها، تقویت فعالیتهای داوطلبانه، مشارکتجویی از جوانان و اتصال ظرفیتهای مردمی به نهادهای اجرایی دانست.
وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای حمایت مالی از طرحهای داوریشده جوانان وجود ندارد بیان کرد: سامانه طرحهای ملی فعال شده و نقش شبکهها در سیاستسازی و تصمیمسازیهای اجتماعی اثربخش است..
کلیبری حضور فعال مازندران را در میان شبکههای استانی قابل تقدیر دانست و گفت: تعامل سازنده فرمانداران و مشاوران جوان در استانهایی مانند مازندران، مسیر شبکهسازی را تسهیل کرده و باعث افزایش اثرگذاری سمنها شده است.»
همچنین امیرحسین حلاجیان بهعنوان دبیر شبکه ایران یاران جوان شهرستان رامسر معرفی شد و حکم مسئولیت خود را بهطور رسمی از خاطره کلیبری دریافت کرد.