پیام تبریک رئیسجمهور به دانشآموزان ربوکاپ ایران
رئیس جمهور، قهرمانی دانشآموزان نخبه کشورمان در هشتمین دوره مسابقات «ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۵» در ابوظبی و کسب نشان طلای این رویداد مهم را به قهرمانان جوان، خانوادههای آنان، مربیان و همه دستاندرکاران تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی دانشآموزان نخبه کشورمان در هشتمین دوره مسابقات «ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۵» در ابوظبی، تصریح کرد: دولت چهاردهم، تقویت آموزش نوآورانه، گسترش مدارس فناور و حمایت از پژوهشهای دانشآموزی را یک ضرورت میداند و اینگونه پیروزیهای درخشان، شتاب بیشتری به این حرکت خواهد بخشید.
متن پیام رئیس جمهور به این شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
قهرمانی دانشآموزان نخبه کشورمان در هشتمین دوره مسابقات «ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۵» در ابوظبی و کسب نشان طلای این رویداد مهم، نمادی از خودباوری، توان علمی، اراده و خلاقیت نسل آیندهساز این سرزمین است که قادرند در میدانهای جهانی بدرخشند و پرچم ایران بزرگ را به اهتزاز در آورند.
بیشک، این دستاورد ارزشمند، نتیجه تلاش ارزنده دانشآموزان عزیز، حمایت خانوادهها و زحمات مربیان و معلمان دلسوزی است که با ایمان به استعداد فرزندان کشور، مسیر موفقیت آنان را هموار کردهاند. یقین دارم با ادامه این تلاشها و حمایتها، ایران ما میتواند به یکی از قطبهای اثرگذار در حوزه رباتیک، هوش مصنوعی و فناوریهای نوین در منطقه و جهان تبدیل شود.
این موفقیت را به قهرمانان جوان، خانوادههای محترم آنان، مربیان و همه دستاندرکاران، صمیمانه تبریک میگویم و از خدای متعال برای آنان، پیشرفت روزافزون و تداوم فتح قلههای افتخار را خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران