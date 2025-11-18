به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا محمدی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در بخش‌های مختلف مدیریت شهری منطقه، عملیات رفع تصرف عدوانی و آزادسازی این حجم از دارایی‌های عمومی مشتمل بر یک هزار متر مربع واحد‌های تجاری، تعمیرگاهی و کارواش، ۱۷ هزار متر مربع گذر و معبر و ۵ هزار متر مربع پارکینگ که در سنوات گذشته از سوی یکی از نهاد‌های دولتی بصورت غیر قانونی مورد بهره برداری اقتصادی قرار گرفته بود، به مرحله اجرا در آمد.

وی ادامه داد: این اقدام مدیریت شهری منطقه با رویکرد صیانت ازحقوق بیت المال، جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری، مبارزه با پدیده زمین خواری، بازگشت اموال و دارایی‌های عمومی به شهروندان و در نهایت رعایت مفاد بند ۷ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها انجام شد.

محمدی در ادامه با بیان این نکته که اراضی مذکور در خیابان سامانی پور به مساحت ۲۳ هزار متر مربع و ارزش تقریبی ۲ همت بعنوان معبر عمومی و گذر ثبتی قرار گرفته بود، اظهار داشت: در اوایل دهه ۹۰ یکی از نهاد‌های دولتی بدون مجوز و دارا بودن هیچ گونه قراردادی با مدیریت شهری مبادرت به احداث واحد‌های تجاری، گاراژ، تعمیرگاه، واحد‌های فروش اغذیه، باسکول و پارکینگ عمومی کرده و از طریق واگذاری به متقاضیان، زمینه بهره برداری اقتصادی را برای خویش فراهم آورده بود.

به گفته شهردار منطقه ۱۸ ، با هوشیاری، دقت نظر و تشریک مساعی اداره حراست و پیگیری حوزه ها، دوائر و عوامل اجرایی منطقه، اخطاریه‌های لازم در موعد مقرر برای نهاد دولتی بهره بردار و متصرف ارسال و در نهایت امر پس از اخذ مجوز قضائی و همراهی عوامل انتظامی، فاز نخست رفع تصرف عدوانی، تخریب و آزادسازی اراضی مذکور به اجرا گذاشته شد.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تکمیل این عملیات و پیگیری اجرای تملک قانونی املاک واقع در ادامه مسیر، زمینه احداث گذر و کاهش بار ترافیکی بویژه تسهیل در امرعبور و مرور وسائط نقلیه سنگین در این محدوده جغرافیایی فراهم آورده شود.

محمدی در پایان گفت: دادخواست اجرت المثل ایام تصرف به میزان کارشناسی به انضمام تمامی هزینه‌های مترتب نیز تقدیم و مراجع قضائی ذیصلاح شده و تاحصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.