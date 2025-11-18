به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریمان گفت: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ۴۰ دانش آموز دختر مقطع متوسطه دوم این شهرستان، به منظور آشنایی با یاد و خاطرات رشادت‌های رزمندگان و ایثارگران و زیارت یادمان‌های شهدای دوران دفاع مقدس، با بدرقه جمعی از مسئولان و خانواده ها، با یک دستگاه اتوبوس به استان خوزستان و یادمان‌های دفاع مقدس اعزام شدند.

سرهنگ پاسدار ابوالفضل زیدانلو افزود: دانش آموزان شرکت کننده در این اردوی معنوی، تربیتی به مدت یک هفته ضمن گذراندن آموزش تئوری درس آمادگی دفاعی، از یادمان‌های دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب بازدید خواهند کرد.