به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئولان همدانی در استقبال از این مهمانان کربلایی، از ساعات اولیه صبح در مسیر ورودی شهر حضور یافتند و با پرچم‌های ایران و تصاویر شهدا، فضای معنوی ویژه‌ای را رقم زدند.

بر اساس اعلام مسئولان، این شهدا در عملیات‌های مختلف دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمده و پیکر آنها پس از سال‌ها تفحص به آغوش مردم شهیدپرور همدان بازگشته است.

برنامه‌های تشییع و وداع با این شهدای گمنام در روز‌های آینده در مناطق مختلف شهر همدان برگزار خواهد شد که جزئیات آن به زودی از سوی مسئولان مربوطه اعلام می‌شود.