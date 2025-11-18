پخش زنده
۱۰ مرکز غیرمجاز ارائه خدمات دندانپزشکی در میاندوآب پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان میاندوآب گفت: ۱۰ مرکز غیرمجاز ارائه خدمات دندانپزشکی با حکم مراجع قضایی در این شهرستان شناسایی و پلمب شد.
یوسف روستا افزود: درجریان بازرسیهای گسترده مشخص شد که برخی افراد غیر دندانپزشک با دخالت مستقیم در امور درمانی اقدام به ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی میکردند.
روستا اظهارکرد: در همین راستا هشت مرکز غیرمجاز دندانپزشکی و دو درمانگاه متخلف که بدون مجوز قانونی بود، شناسایی و نسبت به توقف فعالیت آنها اقدام شد.
وی گفت: مراکز پلمب شده در یک هفته گذشته شناسایی شدند و فعالیتهای غیرقانونی آنها شامل درمانهای حساس دندانپزشکی، کشیدن دندان، پرکردن و ترمیم دندانها توسط افراد بدون صلاحیت بوده است.
روستا افزود: سلامت مردم خط قرمز نظام سلامت است و هیچگونه مماشاتی با مراکز غیرمجاز صورت نخواهد گرفت.
وی تصریح کرد: هرگونه فعالیت درمانی بدون مجوز و خارج از چارچوب قانونی، تهدیدی مستقیم برای جان شهروندان محسوب میشود و بهصورت جدی و بدون اغماض با آن برخورد خواهد شد.
روستا، همچنین از افرادی که ممکن است بهطور آگاهانه یا ناآگاهانه در فعالیتهای غیرقانونی حوزه دندانپزشکی مشارکت داشته باشند، خواست پیش از برخورد قانونی، فعالیت خود را متوقف کنند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان میاندوآب، به شهروندان تأکید کرد برای دریافت خدمات درمانی و دندانپزشکی تنها به مراکز دارای مجوز رسمی مراجعه کرده و هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرقانونی را از طریق سامانه ملی ۱۹۰ گزارش دهند.