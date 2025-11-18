پخش زنده
امروز: -
دبیر یازدهمین جشنواره بازیهای ویدئویی از احیای آکادمی داوران برای شفافیت بیشتر در فرآیند داوری خبر داد و گفت: امسال طرح جامع ارتقای سواد بازیهای رایانهای در کشور اجرا میشود.
رضا احمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بنیاد ملی بازیهای رایانهای به غیر از دوران کرونا، هر سال اقدام به برگزاری جشنواره بازیهای ویدئویی میکند و بنیاد امسال هم در راستای حمایت از صنعت بازیسازی و ارتقای سواد رسانهای در جامعه، برنامههای جدیدی را اعلام کرد.
وی افزود: بر این اساس، رویداد «هفت خوان بازی» در بهمن ماه به مدت یک هفته، با محوریت چهار رویداد اصلی شامل جشنواره بازیهای ویدئویی، لیگ قهرمانان بازیهای ویدئویی، رویداد سرمایهگذاری و جایزه بازیهای جدی برگزار خواهد شد.
مدیر مصرف و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: یازدهمین جشنواره ملی بازیهای ویدئویی که بخش اصلی این هفته را تشکیل میدهد، در سه بخش «بهترین دستاوردها»، «بهترین بازیها در سبکهای مختلف» و «بخش ویژه» ارزیابی میشود. بخش ویژه شامل آثار «منتخب مردمی»، «بهترین بهروزرسانی»، «مورد انتظارترین بازی سوال» و آثار با موضوعات خاصی همچون «مقاومت» و «جنگ مقدس دوازده روزه» خواهد بود.
احمدی با اشاره به تفاوتهای امسال نسبت به دورههای گذشته، بر احیای «آکادمی داوران» تأکید کرد و گفت: به منظور افزایش شفافیت در فرآیند داوری، آکادمی داوران با حضور بیش از ۱۲۰ نفر از داوران و برندگان ادوار گذشته جشنواره و برگزیدگان مسابقات بینالمللی، داوری آثار را بر عهده خواهد داشت.
دبیر جشنواره هفت خوان بازی از برنامه ریزی دو پیشرویداد تخصصی در حاشیه این جشنواره خبر داد و افزود: پیشرویداد «هویتسازی و بازارپردازی» با هدف برگزاری کارگاههای آموزشی برای تیمهای مستقل و بازیسازان نوپا در زمینه فروش، صادرات و اقتصاد بازی، و پیشرویداد «تلفیق پویانمایی و بازیهای ویدئویی» با همکاری بنیاد پویانمایی، به منظور بهرهبرداری متقابل از شخصیتها و ظرفیتهای این دو حوزه برگزار میشود.
مدیر مصرف و هدایت فرهنگی بنیاد، به تشریح طرح جامع «ارتقای سطح سواد بازیهای رایانهای در کشور» پرداخت و هدف اصلی آن را آموزش خانوادهها، معلمان و دانشآموزان برای مصرف هوشمندانه و بهرهمندی از تأثیرات مثبت بازیهای رایانهای عنوان کرد.
احمدی افزود: پس از سالها برگزاری کارگاههای محدود، امسال با همکاری نهادهای متعدد، بهویژه وزارت آموزش و پرورش و انجمن سواد رسانهای ایران، این طرح به صورت گسترده اجرایی خواهد شد. در این راستا، محتوای آموزشی شامل پاورپوینت، موشنگرافیک و کلیپهای تخصصی تهیه شده و اولویت اصلی، آموزش مدرسان و مربیان آموزش و پرورش است تا آنها بتوانند دانش خود را به والدین و دانشآموزان منتقل کنند.