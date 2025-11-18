پخش زنده
امروز: -
نخستین اجلاس بین المللی استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای کاسپین با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقهای» به میزبانی استان گیلان آغاز شد. .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نخستین اجلاس بین المللی استانداران کشورهای حاشیه دریای کاسپین به مدت دو روز، در تالار مرکزی شهر رشت با سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت قرآن آغاز شد.
نمایندگان و مقامات کشور از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مقاماتی از کشورهای روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و همچنین استانداران استانهای ساحلی کشور از جمله گلستان، مازندران، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر برای شرکت در این اجلاس بین المللی در گیلان حضور دارند.
موضوع و سرفصل این اجلاس بین المللی ۲ روزه حول ۳ محور «توسعه مراودات تجاری، گردشگری»، «رفع مشکلات زیست محیطی دریای کاسپین» و «توسعه تعاملات اقتصادی و سیاسی» است.
در این دو روز نمایندگان، مقامات و استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای کاسپین با هم گفتوگو و تبادل تجربه خواهند کرد.
در این اجلاس بین المللی ۳ پنل تخصصی با عنوانهای: «اقتصاد، سرمایهگذاری و توسعه منطقهای»، «محیط زیست، شیلات و احیای زیست بوم دریای خزر» و «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال و جنوب» هم ارائه میشود.
همچنین نمایشگاه بین المللی تجارت با کشورهای حاشیه دریای کاسپین با عنوان «کاسپین اکسپو ۲۰۲۵» از ۲۷ تا ۳۰ آبان در منطقه آزاد انزلی برگزار میشود.
این نمایشگاه هم فرصتی برای گسترش روابط تجاری با کشورهای حاشیه دریای کاسپین است