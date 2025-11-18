به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول ایثارگران سپاه امام رضا (ع) گفت: برنامه‌های رسمی استقبال از پیکر شهدا از صبح سه‌شنبه ۲۷ آبان در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد آغاز شد و تا روز شهادت حضرت زهرا (س) ادامه دارد.

سرهنگ علی ولی نیا افزود: پس از مراسم رسمی استقبال، پیکر‌های مطهر شهدا برای برگزاری آئین‌های مردمی به هشت محور در شهر‌های مختلف استان اعزام می‌شوند.

وی ادامه داد: در روز دوم آذر، هم‌زمان با شب شهادت حضرت زهرا (س)، پیکر‌های مطهر شهدای گمنام از شهرستان‌ها به مشهد بازمی‌گردند و مراسم وداع باشکوهی با حضور مردم و زائران در رواق حضرت امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی هم‌زمان با نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.

مسئول ایثارگران سپاه امام رضا (ع) گفت: مراسم تشییع پیکر این شهدا نیز روز شهادت حضرت زهرا (س) ساعت ۹ صبح از میدان شهدا همراه با اجتماع بزرگ فاطمیون برگزار می‌شود؛ پس از آن سه تن از این شهدا در مشهد و چهار شهید در شهرستان‌های استان تدفین خواهند شد و پیکر سایر شهدا که مهمان استان هستند، به تهران بازمی‌گردند.

ولی‌نیا گفت: از روز سه‌شنبه تا روز شهادت، پیکر‌های مطهر شهدا در هیئت‌ها، مساجد، مدارس و ادارات مشهد حضور خواهند یافت تا مردم از این فضای معنوی بهره‌مند شوند.