به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در مراسمی باشکوه با حضور بیش از پانصد نفر از فعالان مذهبی، از ۶۵ نفر از برگزیدگان و خادمان هیأت‌های مذهبی شهرستان یزد تجلیل شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به اهمیت این تکریم، گفت: در این گردهمایی از مدیران هیأت‌های مذهبی، چاووشی‌خوان‌های سنتی، مداحان و نوحه‌خوانان عاشورایی، خادمان‌الحسین (ع) در دستگاه‌ها، شاعران، هنرمندان، واعظان، منبری‌ها و بانیان روضه قدردانی شد.

حجت‌الاسلام صداقت با تأکید بر جایگاه ویژه یزد در فرهنگ دینی و آیینی کشور، تصریح کرد: یزد حسینیه ایران است و بزرگداشت این عزیزان نقش مهمی در هویت‌سازی و انتقال فرهنگ حسینی به نسل‌های آینده دارد.

وی همچنین اعلام کرد: در حال حاضر بیش از یک‌هزار هیأت عزاداری در استان یزد ساماندهی و در سامانه کشوری ثبت شده‌اند؛ ظرفیتی که به گفته وی می‌تواند در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی نقش مؤثر داشته باشد.

این مراسم معنوی در حسینیه صاحب‌الزمان (عج) محمودآباد یزد برگزار شد.