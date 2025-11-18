پخش زنده
مراسم تجلیل از خادمان و برگزیدگان هیئتهای مذهبی شهرستان یزد با حضور گسترده فعالان مذهبی در حسینیه صاحبالزمان (عج) محمودآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در مراسمی باشکوه با حضور بیش از پانصد نفر از فعالان مذهبی، از ۶۵ نفر از برگزیدگان و خادمان هیئتهای مذهبی شهرستان یزد تجلیل شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به اهمیت این تکریم، گفت: در این گردهمایی از مدیران هیئت های مذهبی، چاووشیخوانهای سنتی، مداحان و نوحهخوانان عاشورایی، خادمانالحسین (ع) در دستگاهها، شاعران، هنرمندان، واعظان، منبریها و بانیان روضه قدردانی شد.
حجتالاسلام صداقت با تأکید بر جایگاه ویژه یزد در فرهنگ دینی و آیینی کشور، تصریح کرد: یزد حسینیه ایران است و بزرگداشت این عزیزان نقش مهمی در هویتسازی و انتقال فرهنگ حسینی به نسلهای آینده دارد.
وی همچنین اعلام کرد: در حال حاضر بیش از یکهزار هیأت عزاداری در استان یزد ساماندهی و در سامانه کشوری ثبت شدهاند؛ ظرفیتی که به گفته وی میتواند در توسعه فعالیتهای فرهنگی و دینی نقش مؤثر داشته باشد.
این مراسم معنوی در حسینیه صاحبالزمان (عج) محمودآباد یزد برگزار شد.