



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت: از راه اندازی خانه المپیاد دانش آموزی در همه شهرستان‌های استان فارس خبرداد و گفت: دو دانش آموز دختر و پسر المپیادی نیز به عنوان عضو شورای مشاورین دانش آموزی مدیر کل برای بهره مندی از نظرات آنها منصوب خواهند شد.

محسن کلاری گفت: تلاش داریم در همه شهرستان‌های استان خانه المپیاد دانش آموزی را راه اندازی کنیم تا همه دانش آموزان استان بتوانند از این ظرفیت برای بروز استعداد‌های خود استفاده کنند ودانش آموزان بیشتری وارد این عرصه شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: باید تیم‌های تخصصی برای ایجاد نگاه فنی وبرنامه ریزی به مقوله المپیاد در استان تشکیل شود وبرنامه ریزی مدون ودقیقی توسط این تیم‌ها برای شناسایی دانش آموزان مستعد انجام شود.

درسال تحصیلی گذشته ۱۸ دانش آموز در المپیاد‌های علمی وادبی کشور و ۴ دانش آموز در جشنواره جوان خوارزمی ازاستان فارس حائز رتبه‌های برتر در کشور شدند.