پخش زنده
امروز: -
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از افتتاح ۱۷ فضای آموزشی جدید با ۵۹ کلاس درس در ۸ شهر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سعیدیپور با اشاره به افتتاح ۱۷ فضای آموزشی جدید با ۵۹ کلاس درس، گفت: این فضاهای آموزشی با همکاری بنیاد علمی - آموزشی قلمچی در شهرستانهای اندیمشک، اندیکا، بستان، شادگان، رامهرمز، اهواز، حمیدیه و ایذه به بهرهبرداری رسیدهاند.
وی افزود: هر کلاس درس، پلی است به سوی فردایی روشن و آیندهای پرامید برای دانشآموزان. با هر مدرسه جدید، امید در دل فرزندان خوزستان بیشتر میدرخشد و فرصتهای برابر یادگیری برای همه فراهم میشود.
سعیدی پور اظهار داشت: آموزش، سرمایهای است که هیچگاه از بین نمیرود. امروز با مشارکت بنیاد قلمچی، سرمایهگذاری بزرگی در آینده فرزندان خوزستان انجام شده است. هر فضای آموزشی جدید، دریچهای به سوی علم، دانش و موفقیت فردای دانشآموزان است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان در پایان عنوان کرد: همکاری مردم و نهادهای علمی مانند بنیاد قلمچی نشان میدهد که با همت جمعی میتوانیم عدالت آموزشی را در سراسر استان محقق کنیم و آیندهای روشن و امیدوار برای همه دانشآموزان رقم بزنیم.