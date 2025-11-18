پخش زنده
در آخرین سهشنبه آبان، بورس انرژی ایران میزبان عرضه پساب سه استان تهران، شیراز و کرمان در کنار چندین فرآورده هیدروکربوری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، عرضه فرآوردههای هیدروکربوری در رینگ بینالملل بازار فیزیکی در آخرین سهشنبه آبان افزایش خواهد داشت؛ در این روز رینگ داخلی میزبان چندین عرضه پساب از سوی شرکتهای فاضلاب تهران، شیراز و کرمان خواهد بود.
رینگ داخلی و بینالملل بازار فیزیکی این بورس، امروز میزبان عرضههای متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی خواهد بود.
از مهمترین عرضهها در رینگ بینالملل بورس انرژی به لحاظ حجم میتوان به برنامه عرضه صادراتی ۵۰ هزار تن تهمانده تصفیه شده برج تقطیر شرکت پالایش نفت امام خمینی، ۳۴ هزار تن متاول صادراتی شرکت پتروشیمی فناوران و ۸ هزار و ۷۵۰ تن گاز مایع پالایش نفت آبادان اشاره کرد.
از دیگر، عرضهها در رینگ داخلی بورس انرژی به لحاظ حجم میتوان به برنامه عرضه ۴ هزار تن برش پنتان شرکت پالایش گاز بید بلند خلیجفارس و ۳ هزار تن بنزین پتروشیمی امیرکبیر اشاره کرد.
در این روز پساب شرکت فاضلاب تهران، شرکت فاضلاب شیراز و شرکت فاضلاب استان کرمان در بورس انرژی ایران عرضه میشود.