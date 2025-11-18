به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ مریم بهروزی گفت: با توجه به خروجی مدل‌های هواشناسی، شرایط جوی استان طی روز‌های آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: به دلیل عدم وزش باد قابل ملاحظه و سکون نسبی جو، در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان در برخی ساعات افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی همچنین گفت: به لحاظ دمایی، از ظهر سه‌شنبه تا پایان هفته روندی اندک و نسبی در افزایش دما انتظار می‌رود.