به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پالایشگاه نفت آبادان با رعایت استانداردهای زیست محیطی در واحد تولید گوگرد هم گام بلندی در تولید مواد اولیه صنایع پزشکی و غذایی برداشته و هم پنجرهای تازه به سوی صنعت سبز گشوده است.
گوگرد برای رشد گیاهان ضروری است و به عنوان کود برای افزایش کیفیت و بازده محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. این عنصر به جذب نیتروژن توسط گیاهان کمک میکند و در سنتز پروتئینها و اسیدهای آمینه نقش اساسی دارد. علاوه بر این، استفاده از آن میتواند مقاومت گیاهان را در برابر آفات و بیماریها افزایش دهد.
گوگرد ماده اصلی تولید اسید سولفوریک یکی از پرمصرفترین اسیدها در جهان است؛ این عنصر علاوه بر تولید اسید سولفوریک، در تولید لاستیک، پلاستیک، مواد شوینده، رنگدانهها و مواد منفجره نیز کاربرد دارد و به عنوان عامل کاهنده در صنعت فولادسازی و تصفیه فلزات به کار میرود.
در حوزه پزشکی نیز از گوگرد در تهیه داروهایی برای درمان بیماریهای پوستی و مفصلی استفاده میشود. ترکیبات گوگردی در درمان بیماریهای تنفسی و آرتریت روماتوئید موثر هستند.
همچنین در تصفیه آب و فاضلاب، حذف ناخالصیها و کنترل آلودگیهای زیستمحیطی نیز کاربرد میگیرد.
دیگر کاربردهای گوگرد در صنعت میتواند به تولید مواد غذایی و طعمدهندهها، مواد ضدعفونی کننده، در صنایع غذایی و در فرایند واکنشسازی لاستیک به کار میرود.