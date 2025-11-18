به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نمایشگاه نقاشی «سپیدتر از یاس» آثاری از حسین عینی‌بخش با موضوعِ زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها عصر دوشنبه ۲۶ آبان در گالری ابوالفضل عالی افتتاح شد.

در این مراسم، محمد زرویی نصرآباد مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری نام، سیدشهاب الدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، سعید لشگری معاون راهبری استان‌های حوزه هنری، محمدرضا زنگنه مدیریت گنجینه و گالری‌های موسسه فرهنگی هنری «نام»، حسین عصمتی، سید عبدالله حاجی سید حسن، کامیار صادقی، محمدرضا سرسنگی و جمعی از هنرمندان حضور داشتند.

سیدشهاب‌الدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، از برگزاری نمایشگاه «سپیدتر از یاس» با هدف حمایت از هنرمندان جوان خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته، این مرکز به عنوان نهاد مولد و سیاستگذار در عرصه هنرهای تجسمی همواره کوشیده است تا با هنرمندان در زمینه تبادل ایده همکاری نزدیک داشته باشد.

وی افزود: در همین راستا، مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با گروهی از جوانان و هنرمندان تازه‌وارد که پیش‌تر ارتباط مستقیمی با حوزه هنری نداشتند، تعامل تازه‌ای برقرار کرده است.

به گفته شکیبا، نمایشگاه «سپیدتر از یاس» به نوعی حاصل این ارتباط مستمر با جامعه و بدنه هنرهای تجسمی کشور است.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی تاکید کرد: هدف مرکز، خلق نمونه‌های مؤثر و منحصربه‌فرد در حوزه هنر برای تأثیرگذاری بر جامعه است. بر همین اساس، پس از بررسی آثار حسین عینی‌بخش، تصمیم گرفته شد این نمایشگاه به عنوان رویدادی مستقل و ویژه برگزار شود.

شکیبا اظهار امیدواری کرد که نمایشگاه «سپیدتر از یاس» زمینه رشد و معرفی استعدادهای جوان را فراهم کند و گفت: این نمایشگاه می‌تواند فرصتی ارزنده برای هنرمندانی چون آقای عینی‌بخش باشد. امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌های او در مرکز هنرهای تجسمی بهره‌مند شویم و سایر استعدادهای نهفته در جامعه هنری را نیز شناسایی کنیم.

حسین عینی‌بخش هنرمند نقاشی که آثارش عصر روز گذشته در نمایشگاه «سپیدتر از یاس» به نمایش درآمد، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: رویکرد اصلی من در خلق این آثار مبتنی بر احادیث، آیات قرآن و مستندات تاریخی است یعنی تمامی آثار بر پایه روایت‌های معتبر و منابع مستند ساخته شده‌اند. فرآیند تولید مجموعه حدود شش سال به‌طول انجامیده است و پس از وقفه‌ای کوتاه به دلیل برگزاری نمایشگاه قبلی، کار تولید آثار دوباره آغاز شد و در طول دو تا سه سال اخیر، آثار تازه‌ای نیز به این مجموعه افزوده شده است. زمان خلق هر اثر متفاوت بوده و برخی نقاشی‌ها نزدیک به ۹ ماه زمان برده‌اند اما آثاری هم بوده‌اند که در حدود دو یا سه ماه تکمیل شده‌اند.

وی درباره محتوا و موضوعات آثار گفت: این مجموعه شامل تصاویری الهام‌گرفته از زندگی پیامبر اسلام، حضرت زهرا (س) و دیگر شخصیت‌های صدر اسلام است. برخی آثار به‌صورت سفارشی و مناسبتی مانند روز شهادت یا وفات شخصیت‌های دینی خلق شده‌اند. در این میان چند اثر در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) جایگاه ویژه‌ای دارند، هرچند تاکنون اثر تازه‌ای در این زمینه تولید نشده است.

به گفته این هنرمند، یکی از چالش‌های اصلی طراحی، رعایت محدودیت‌های تصویری در نمایش شخصیت‌ها بود؛ از جمله عدم استفاده از چهره‌پردازی آشکار. تمام جزئیات بصری براساس ضوابط شرعی، روایت‌های معتبر و مطالعات تصویری طراحی شده‌اند؛ از زاویه چهره و حالت دست‌ها تا رنگ‌پردازی و چیدمان صحنه. این ضوابط سبب شده آثار علاوه بر جنبه زیبایی‌شناسی، بار معنوی و احترام به اصول دینی را حفظ کنند.

وی بر اهمیت آثار دینی در انتقال مفاهیم تاریخی و اعتقادی تأکید کرد و گفت: هدف من آشنایی نسل جوان با حقایق تاریخ اسلام و اهل‌بیت علیه السلام است. در قالب هنر احساس مسئولیت می‌کنم که بخشی از روایت ایمان و تاریخ را بازگو کنم و در آینده نیز ادامه خواهم داد.

در بیانیه این نمایشگاه به قلم حسین عینی‌بخشی آمده است: «قرار است چیزی بنویسم، اما چقدر سخت است نوشتن در وصف بانویی که بهانه آفرینش آسمان و زمین است. چقدر سخت است نوشتن در وصف دختری که شوق و عشق برترین فرستاده الهی است. چقدر سخت است نوشتن در وصف همسری که تمام توان بازوان بزرگ‌مرد عالم است. چقدر سخت است نوشتن در وصف آموزگاری که رسم آزادگی و شهادت را به فرزندانش آموخت و چقدر سخت است نوشتن در وصف شما … مادر! چگونه باید از شما گفت‌، از شما نوشت و شما را به تصویر کشید. قلم در ابهام‌تان وا مانده است و بوم در نقش حضورتان رنگ باخته. شما تنها بانویی هستی که زیر عبای یمانی حضور داشتی و خیرالعالمین را مادری کردی. بزرگان نجران به حضور آسمانی شما سر تعظیم فرود آوردند. آخرین نجوای رسول خدا در گوش شما زمزمه شد و بیت‌الاحزان شد قرارتان. همان شد که کینه‌ها از سینه بیرون زد و درِ خانه را سوزاندند و حیدرت را به بی‌رحمی بردند. خدایا شاهد باش شال کمر حیدر کرار پاره شد وگرنه زهرای اطهر تا آخرین لحظه پای ولی خود ایستاده بود.

آه از کوچه بنی‌هاشم / آه از لحظه وداع / بعد از شما دیگر یاس‌ها سپید نیستند.»

نمایشگاه «سپیدتر از یاس» تا ۱۲ آذر ۱۴۰۴، روزهای شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۹ تا ۱۸ برقرار است.