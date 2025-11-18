به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عراقچی در پیامی در فضای مجازی، تاکید کرد: در تهران نشان دادیم که صدای دفاع از حق و عدالت هرگز خاموش نخواهد شد. این اجلاس، صرفا یک گردهمایی علمی نبود پیامی روشن به جهان بود که ایران مقتدر، پیشتاز ایستادگی در برابر نقض فاحش حقوق بین الملل است و تا تحقق کامل عدالت از پای نخواهد نشست.

رئیس دستگاه سیاست خارجی یادآور شد: در آیین افتتاح این اجلاس به تفصیل، ابعاد حقوقی جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا را در جنگ تحمیلی اخیر علیه ملت ایران، تبیین کردم. حقوق بین الملل، اگرچه زیر حمله‌های ناجوانمردانه قرار دارد، اما هنوز زنده است البته به شرط آن که همه از آن دفاع کنند و اجازه ندهند زورگویی و یک جانبه گرایی، قانون را به مسلخ ببرد.

مجمع گفتگوی تهران با عنوان «حقوق بین الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» یکشنبه ۲۵ آبان با حضور اندیشمندان، شخصیت‌های برجسته بین المللی و رسانه‌های داخلی و خارجی در مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه برگزار شد.