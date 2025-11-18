تیم والیبال ساحلی «الف» ایران در سومین دیدار مرحله گروهی بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان مقابل استرالیا به برتری رسید.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان به میزبانی توکیو، تیم والیبال ساحلی «الف» ایران امروز در سومین مسابقه گروهی خود به مصاف استرالیا رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.

در دست نخست ملی‌پوشان کشورمان با نمایش منسجم و پرقدرت توانستند با نتیجه ۲۱ بر ۱۷ از سد حریف عبور کنند. در دست دوم نیز تیم ایران ادامه همان روند موفق را دنبال کرد و با نتیجه ۲۱ بر ۹ بر استرالیا غلبه کرد تا پیروزی نهایی را قطعی کند.

حسام‌الدین خیراندیش و مسعود رستگار ترکیب تیم والیبال ساحلی «الف» ایران را در این رقابت تشکیل می‌دادند. والیبالیست‌های ایران فردا در چهارمین و آخرین دیدار مرحله گروهی خود به مصاف ایتالیا می‌روند.

ملی‌پوشان والیبال ساحلی ایران پیش از این تیم‌های ژاپن و کانادا را شکست داده بودند.

تیم والیبال ساحلی «الف» ایران با هدایت فریدون الهامی و سرپرستی بهنام بگجانی در مسابقات حاضر است.