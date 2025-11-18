به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد گفت: اختلاف خانوادگی در این شهرستان منجر به کشته شدن دو نفر اعضای یک خانواده شد.

سرهنگ امیررضا رسولیان افزود: این حادثه در یکی از محلات این شهر روی داد و بلافاصله پس از اعلام موضوع، عوامل انتظامی در محل حاضر شدند.

سرهنگ رسولیان تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد داماد خانواده پس از درگیری، اقدام به تیراندازی با اسلحه گرم به سمت همسر و پدرزن خود کرده و سپس از صحنه حادثه متواری شد.

وی، با اشاره به اینکه اختلافات خانوادگی منجر به این قتل شده است، گفت: در این حادثه پدر همسر در صحنه فوت شده و همسر نیز در بیمارستان جان خود را از دست داد.

سرهنگ رسولیان اضافه کرد: با شناسایی هویت قاتل، عملیات پلیس برای دستگیری وی آغاز شده و تمامی مسیر‌های احتمالی خروج یا مخفیگاه‌های احتمالی تحت رصد قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد اضافه کرد: کارشناسان پلیس آگاهی درحال انجام تحقیقات تخصصی هستند که نتایج تکمیلی پس از جمع‌بندی به مراجع قضائی و افکار عمومی اعلام خواهد شد.