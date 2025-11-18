پخش زنده
کارشناس هواشناسی مازندران از تداوم جو پایدار و کاهش کیفیت هوا در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی استان از بارشهای نسبتاً خوب در برخی مناطق مازندران طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
نوروزیان، کارشناس هواشناسی با اعلام این خبر گفت: دیروز دشت ناز ساری با دمای ۲۴ درجه گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با دمای ۲ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان بود.
وی به میزان بارشهای استان اشاره کرد و افزود: بابلسر با ۲۲ میلیمتر، تلوک قائمشهر و بورخانی سوادکوه با ۲۱ میلیمتر، کیاسر و داراب کلای میاندورود با ۱۶ میلیمتر و ایزدشهر با ۱۷ میلیمتر بیشترین بارندگی را داشتند.
کارشناس هواشناسی با اشاره به شرایط جوی روزهای آینده گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد از امروز سهشنبه تا یک هفته آینده جو پایدار و روزهای بدون بارش خواهیم داشت.
وی هشدار داد: به علت پایداری هوا، انتظار کاهش کیفیت هوا را داریم و از شهروندان میخواهیم در تولید آلایندهها و حفظ سلامتی خود توجه لازم را داشته باشند.
نوروزیان در پایان در مورد وضعیت دریا گفت: دریای مازندران امروز موج متوسط دارد که به تدریج از ارتفاع آن کاسته میشود.