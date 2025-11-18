به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ با توجه به تدوام خشکسالی وکاهش ۱۰۰ درصدی بارش‌ها در پاییز امسال صرفه جویی در مصرف آب یک ضرورت ودرست مصرف کردن تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی بی آبی است.

استفاده از شیر‌های کاهنده مصرف، جلوگیری از هرگونه هدر رفت آب با تعمیر شیرآلات فرسوده، کوتاه کردن مدت زمان استحمام و وضو گرفتن و مسواک زدن با حداقل آب ازجمله راه‌های مهم وموثردر کاهش مصرف آب است.

سد زاینده رود که منبع اصلی تامین آب آشامیدنی ۵/۵ میلیون نفر ازجمعیت استان است طبق گفته مسئولان تنها درصد ۱۰ آب دارد.