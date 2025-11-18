پخش زنده
طالبی استاندار گفت: اولویتهای بازسازی و توسعه فضاهای آموزشی در حال احصا است و امیدواریم بتوانیم به سرعت بخشی از مشکلات کمبود فضاهای آموزشی را برطرف کنیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار کرمان گفت: امیدوارم با روندی که در استان داریم و مشارکت خیران و بنگاههای اقتصادی و با اولویت شهر کرمان به جهت محرومیت و کمبود در فضاهای آموزشی؛ بتوانیم به سرعت بخشی از این مشکلات را برطرف کنیم
در حال حاضر 540 دانشآموز در سه رشته فتوگرافیک، طراحی دوخت و کامپیوتر این واحد آموزشی مشغول به تحصیل هستند و به دلیل کمبود فضای آموزشی در شهر کرمان، تعدادی از کلاسهای این مدرسه در کانکس برگزار میشوند.
استاندار کرمان در بازدید از یکی از کلاسهای کانکسی این مدرسه، پای صحبت دانشآموزان و دغدغه آنها از کمبود فضا و مشکلات سرمایشی و گرمایشی حین تحصیل نشست.
محمدعلی طالبی در شبکه اجتماعی نوشت:
اینجا، در چند قدمی استانداری و در قلب شهر کرمان، هنوز دانشآموزان ما در کانکس درس میخوانند!!!
ارادهمان برای عبور از این شرایط جدیست؛ اما غلبه بر این حجم از محرومیت انباشته از سالها بیتوجهی، بدون نگاه ویژه دولت، مشارکت خیرین ملی و همراهی بخش خصوصی ممکن نیست