به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان نیشابور گفت: شهرستان نیشابور هشت باب کتابخانه عمومی فعال دارد که امسال،پاسخ گوی بیش از ۱۰۰ هزار نفر از شهروندان و علاقمندان به کتاب بوده‌ است و بیش از ۱۱ هزار عضو فعال جذب کتابخانه‌های عمومی شده‌اند.

محمدرضا مقدم پاشا گفت: تعداد منابع اطلاعاتی کتابخانه‌های شهرستان نیشابور حدود ۱۸۰ هزار نسخه کتاب است.

او افزود: از آبان ماه سال گذشته تا کنون حدود ۱۵۵ هزار و ۲۵۱ امانت کتاب و ۱۵۶ هزار و ۱۷۸ بازگشت کتاب در گردش و امانت بوده است.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان نیشابور گفت:کتابخانه‌های عمومی شریعتی، غدیر، وکیلی، نظیری، زنده یاد فهیمه زینلی، زنده یاد یاسر علی آبادی در شهر نیشابور و کتابخانه‌های شیخ فریدالدین عطار روستای برزنون و پرفسور صادقی شهر چکنه هشت باب کتابخانه عمومی هستند که در شهرستان نیشابور وجود دارد.