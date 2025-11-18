پخش زنده
۱۰۰ هزار نفر از ابتدای امسال تاکنون به کتابخانه عمومی شهرستان نیشابور مراجعه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان نیشابور گفت: شهرستان نیشابور هشت باب کتابخانه عمومی فعال دارد که امسال،پاسخ گوی بیش از ۱۰۰ هزار نفر از شهروندان و علاقمندان به کتاب بوده است و بیش از ۱۱ هزار عضو فعال جذب کتابخانههای عمومی شدهاند.
محمدرضا مقدم پاشا گفت: تعداد منابع اطلاعاتی کتابخانههای شهرستان نیشابور حدود ۱۸۰ هزار نسخه کتاب است.
او افزود: از آبان ماه سال گذشته تا کنون حدود ۱۵۵ هزار و ۲۵۱ امانت کتاب و ۱۵۶ هزار و ۱۷۸ بازگشت کتاب در گردش و امانت بوده است.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان نیشابور گفت:کتابخانههای عمومی شریعتی، غدیر، وکیلی، نظیری، زنده یاد فهیمه زینلی، زنده یاد یاسر علی آبادی در شهر نیشابور و کتابخانههای شیخ فریدالدین عطار روستای برزنون و پرفسور صادقی شهر چکنه هشت باب کتابخانه عمومی هستند که در شهرستان نیشابور وجود دارد.